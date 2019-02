Salzburgs Schüler sind die Besten im Rechnen

Rund 74.000 Schüler der vierten Klasse von 3000 Volksschulen österreichweit haben an der Überprüfung des Bildungsstandards im Fach Mathematik teilgenommen. Und Salzburg schnitt am Besten ab: 88 Prozent der Jugendlichen haben den Bildungsstandard erreicht, davon haben 18 Prozent eine Spitzenleistung abgeliefert. So viele, wie in keinem anderen Bundesland. „Das sind tolle Neuigkeiten“, so Hutter und streut den Pädagogen Rosen.