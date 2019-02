Brand in Wiener Wohnung: Rollstuhlfahrer gestorben

Dramatischer Einsatz mit tragischem Ende am Freitagvormittag im Wiener Bezirk Penzing: In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses war ein Feuer ausgebrochen, die Flammen breiteten sich rasend schnell aus. Ein im Rollstuhl sitzender Mann war in den Räumlichkeiten gefangen, konnte schließlich schwer verletzt von den Helfern der Feuerwehr aus der brennenden Wohnung gerettet werden. Das Opfer erlag jedoch später seinen Verletzungen.