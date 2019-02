Betrugsmasche mit Autounfall: Zwei Opfer zahlten

Gleich zwei Pensionistinnen wurden in Salzburg in den vergangenen Tagen Opfer von gemeinen Betrügern. Diese gaben sich am Telefon als Polizisten aus und gaben an, dass die Töchter im Ausland Autounfälle gebaut hätten. Jetzt brauche man Geld, um ihnen eine Haftstrafe zu erfahren. Die Ganoven erbeuteten Bargeld und Schmuck um 170.000 Euro.