40 Liegestütze schützen vor Herzerkankungen

Jeder möchte ein langes und vor allem gesundes Leben führen. Die Medizin ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass in der westlichen Welt sehr viele Menschen über 80 Jahre alt werden. Die US-Eliteuniversität Harvard hat die Frage gestellt, welche Rolle die Fähigkeit Liegestütze machen zu können, dabei spielt. Genauer gesagt, welchen Einfluss Liegestütze auf die Gesundheit des Herzens haben. Das Ergebnis: Wer 40 Push-Ups schafft, hat ein weit geringeres Risiko an einer Herzkrankheit zu sterben, als jene, die es nicht können.