Flug gestrichen: Airline sorgte nicht für Ersatz

Ein brennender Bus war der Grund, warum vergangenen Frühling der Flughafen London-Stansted evakuiert wurde. „Zehn Minuten vor Abflug wurden wir mittels SMS darüber in Kenntnis gesetzt, dass unser Flug annulliert wurde“, schilderte Martina P., die mit ihrer Familie ein paar Tage in der britischen Hauptstadt verbracht hatte. Gleich nachdem die Hiobsbotschaft eingetroffen war, versuchte Familie P., die deutsche Fluglinie wegen eines Ersatzfluges telefonisch zu kontaktieren — vergeblich. Auch am Flughafenschalter fand sich kein Personal. Die Reisenden mussten sich selbst um einen Rückflug kümmern, Kosten 1500 Euro.