Schock auf YouTube: Mann mischt Drogen in Drinks

Mittlerweile ist es für die meisten Frauen ganz normal, ihr Getränk in einer Bar nicht aus den Augen zu lassen. Viel zu häufig passiert es, dass Männer den Damen Date-Rape-Drogen ins Getränk mischen, um sich danach an ihnen zu vergehen. Am nächsten Morgen können sich die Opfer meist an fast nichts mehr erinnern. Das macht es für die Verbrecher noch einfacher davonzukommen. Der YouTuber Joey Salads hat ein Video veröffentlicht, in dem er zeigt, wie einfach es ist, auch aufmerksamen Damen, Drogen in den Drink zu leeren.