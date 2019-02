Den Salzburgern gehen die Lehrer nicht aus

In den kommenden zwölf Jahren gehen österreichweit 60.000 Lehrer in Pension, dazu kommen steigende Schülerzahlen. Das wird manche Region in große Nöte bringen. In Salzburg steht man dem Ganzen gelassen gegenüber. Es gebe guten Nachwuchs, auch wenn der eine oder andere Gegenstand gefragter sein könnte.