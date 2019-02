Eurofighter verdrängen Verfahren gegen Schaden

Zehn Jahre ermittelte ein Wiener Staatsanwalt zu Schmiergeldvorwürfen in dreistelliger Millionenhöhe. Jetzt ist er selbst im Visier der Justiz, weil er Geheimnisse an Peter Pilz verraten haben soll. Der Mega-Fall liegt nun bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft – just bei jenem Ermittler, der auch für Schaden zuständig ist.