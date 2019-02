Messe-Stadt: „Salzburg ist einfach heimelig“

Wir sind mit den politischen Partnern in einem konstruktiven Austausch. Ich kann als Mieter nur zum Nachdenken anregen: Wir beobachten, dass insgesamt am Messezentrum eine Zukunftsvision fehlt. Der Wettbewerb wird aggressiver: Wels will 40 Millionen in den Messestandort investieren. Klagenfurt überlegt, ein komplett neues Messezentrum zu bauen. Man sollte sich in Salzburg überlegen, ob die aktuelle Ausstattung das ist, womit man künftig gut bedient ist. Nach den Wahlen sollte man das auf Schiene bringen.