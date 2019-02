Der Kneissl-Stern sucht eine neue Heimat

Stern steht im Freigelände der Stadtgärtnerei

Wie die „Krone“ im Dezember 2015 berichtete, erfuhr das Produktionsgebäude am „Kneissl-Areal“ eine Demontage, um für das Parkhaus eines Logistikunternehmens Platz zu machen. Das markante, etliche meterhohe Firmenlogo wurde abmontiert und mit einem Tieflader in das Freigelände der Stadtgärtnerei verbracht. In welcher es bis heute steht. Kufsteins Bürgermeister Martin Krumschnabel erklärte damals, dass dem weltbekannten Logo ein passender Platz in der Festungsstadt ehestmöglich zugewiesen werde.