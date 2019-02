Katze „Mogli“ dank Ihrer Hilfe wieder gesund

So hilft Ihr Beitrag

Der Verein “Freunde der Tierecke” vermittelt durch unentgeltliche Veröffentlichung in der Kronen Zeitung Haustiere in ihre neuen Zuhause. Er nimmt sich außerdem konkreter Missstände österreichweit an. Wenn Tierhalter sich die Kosten für veterinärmedizinische Behandlung ihrer Lieblinge nicht leisten können, springt die „Tierecke“ ein. Sie ist auf Spenden angewiesen und trägt das Spendengütesiegel.