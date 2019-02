Zeitplan fixiert: Hebein beerbt Vassilakou im Juni

Bekanntheitsgrad über „Billa im Bezirk“ hinaus erweitern

Bis dahin will Hebein noch an ihrer Bekanntheit arbeiten. Wobei sie „beim Billa in meinem Bezirk“ (Rudolfsheim-Fünfhaus, Anm.) oder in der U-Bahn inzwischen schon öfter angesprochen werde, wie sie sagt. Breit in den Fokus gerückt werden soll die neue grüne Nummer eins dann im Frühjahr mit einer Persönlichkeitskampagne. Noch nicht klar ist, ob diese schon vor der EU-Wahl Ende Mai oder erst danach gestartet wird. Auf Hausbesuche will die Wiener Partei ebenfalls setzen.