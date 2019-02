Neuer Hype auf Instagram: Selleriesaft-Challenge

Selleriesaft überflutet gerade die sozialen Medien. Alle gesundheitsbewussten User steigen nur zur gerne auf den Zug des grünen Wundermittels auf. Jene, die es sich leisten können, investieren Hunderte Euro in vorgefertigte Gemüsedrinks, die alle (körperlichen) Probleme lösen sollen. Jene, die nicht gewillt sind, viel Geld in einfache Säfte zu investieren, mixen sie sich selbst. Das liebste Gemüse zur Zeit ist der Sellerie. Auf Instagram posten sich zahlreiche Gesundheitsfans mit einem grünen Drink in der Hand, auf dem Küchentisch ein Mixer.