Stadt setzt bei Bibliothek 6 Millionen in den Sand

Grund für SALZ-Mandatar Christoph Ferch, mit Univ.-Prof. Dr. Claudia Wöhle noch eine weitere externe Prüfering zu betrauen. Ihr Ergebnis: Die Stadt hat durch die Miete nicht vier, sondern 6,44 Millionen € in den Sand gesetzt. Und die Stadt entrichtet an Eigentümer UBM noch bis 2038 Miete. Macht in Summe noch 22,8 Millionen. Ferch: „Eine böse Verschwendung von Steuergeldern.“