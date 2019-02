Bronze erst mal zum „Aufwärmen“

2018 Silber, nun im israelischen Eilat Bronze in der U18: Die Snooker-Europameisterschaft hat für Florian Nüßle wieder mit einer Medaille begonnen. „Das Minimalziel dieser Titelkämpfe ist damit erfüllt. Aber die U18 war nur zum Aufwärmen. Ich will mehr“, stellt der 17-jährige Wahl-Salzburger klar. Ziel ist nämlich das Ticket für die Main Tour. Und das gibt es nur für den EM-Titel in der U21 oder in der allgemeinen Klasse. Für beide Bewerbe hat Nüßle auch genannt, seine U21-Gruppe Dienstag gleich mit einem klaren 3:0-Sieg gegen den Israeli Leiderman eröffnet. „Aber es wird schwierig. Das Niveau ist hoch, das Starterfeld riesig.“