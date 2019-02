Rendi-Wagner leistete Erste Hilfe im Wahlkampf

Rendi-Wagner half Unfallopfer

Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste: Die Bundesvorsitzende der SPÖ, die in der Keltenstadt den neuen Betrieb des Sozialunternehmens LAUBE besucht hatte, musste auf dem Weg in die Stadt kurz wieder in ihren erlernten Beruf schlüpfen: In Niederalm in der Gemeinde Anif kam der BMW mit Rendi-Wagner und ihrem Kommunikationschef Stefan Hirsch zu einem Verkehrsunfall: „Ich bin sofort ausgestiegen, um Erste Hilfe zu leisten“, berichtete die SPÖ-Vorsitzende.