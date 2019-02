Stöcke, Helm und Rucksack lösten Suchaktion aus

„Noch einmal Glück gehabt“ - das wird sich ein Skitourengeher am 14. Februar wohl gedacht haben. Er entkam in den Loferer Steinbergen knapp einer Lawine. Dass er dabei Stöcke, Helm und Rucksack verlor, war in diesem Moment wohl nebensächlich. Am Dienstag lösten die Gegenstände dann aber eine Suchaktion aus.