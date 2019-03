Das darf man im März in Wien nicht verpassen

Die Kälte hatte uns lange genug im Griff. Im März nähert sich nun endlich mit leisen Schritten der Frühling. Es ist also wieder an der Zeit, aus dem Haus zu gehen und etwas zu erleben - auch in der Natur. Was es in diesem dritten Monat des Jahres in Wien so zu tun gibt - Fasching im Kino, Fashion, Streetfood, Blumen - hat City4U aufgelistet.