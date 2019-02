Hinterhäuser ist ein Glück

Für Hans Schinwald von der Salzburger Kulturvereinigung – sie sorgt mit über 30 Konzerten von September bis Juni für ein volles Großes Festspielhaus – ist Hinterhäuser eine genauso wichtige Säule wie Helga Rabl-Stadler. Apropos: Über eine mögliche Nachfolge der Präsidentin will keiner spekulieren. Nur so viel: „Eine so einzigartige Persönlichkeit, die sich mit so großem Engagement für den Betrieb einsetzt, kann man sich nur wünschen.“