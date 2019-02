Wilde Drogenpartys mit Prostituierten gefeiert

Trio kam in Haft

Nach umfangreichen Ermittlungen durchs Landeskriminalamt OÖ wurden der 39-Jährige, der 38-Jährige und der 27-Jährige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in Haft genommen. Über den 38-Jährigen und den 27-Jährigen wurde die Untersuchungshaft verhängt. Der 39-Jährige wurde zuerst in die Justizanstalt Linz gebracht und schließlich nach der richterlichen Vernehmung aus der Haft entlassen.