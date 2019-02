Rauchen in Wien ab sofort erst ab 18 gestattet

Auch E-Zigaretten und „harter“ Alkohol betroffen

In Wien wurde die Novelle nach Abwarten einer obligatorischen Einspruchsfrist des Bundes mit dem Montag kundgemacht, wie das Büro von Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Dienstag mitteilte. Damit sind die Verschärfungen in der Bundeshauptstadt ab sofort wirksam. Die strengere Regelung umfasst auch Wasserpfeifen, E-Zigaretten und E-Shishas. Auch der Erwerb und Konsum „harter“ alkoholischer Getränke ist nun erst ab 18 gestattet.