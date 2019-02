Forderung: Lehrpraxis auch für Kinderärzte

„Für ausgeschriebene Kassenstellen für Kinder- und Jugendfachärzte finden sich schon jetzt sehr häufig keine Bewerberinnen oder Bewerber. Nicht nur in den ländlichen Gebieten, sondern auch in Ballungsräumen. So war es drei Jahre lang nicht möglich, eine freie Kassenstelle in der Stadt Salzburg zu besetzen. Um die medizinische Versorgung für Kinder und Jugendliche zu sichern, müssen wir bei der Ausbildung der Fachärztinnen und Fachärzte ansetzen“, betont ÖVP-Gesundheitssprecherin Michaela Bartel. „Ich hoffe, dass alle notwendigen Partner, die es zur Umsetzung eines Lehrpraxis-Modells braucht, dies ebenfalls so sehen und sich konstruktiv in die Verhandlungen einbringen. Die Umsetzung des erfolgreichen Salzburger Modells der Lehrpraxis für Allgemeinmedizin hat gezeigt, dass es funktionieren kann“, so Bartel.