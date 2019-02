Israel will am Freitag Raumsonde zum Mond schicken

In der Nacht auf Freitag soll es endlich so weit sein. Um 2.45 Uhr MEZ will Israel erstmals eine Raumsonde zum Mond schicken. Befördert wird das kleine Raumfahrzeug namens „Beresheet“ (was übersetzt „Spatz“ bedeutet) von einer „Falcon-9“-Rakete des US- Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk. Der Start erfolgt vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida.