Die digitale Welle hat Salzburg noch nicht erfasst

Zumindest laut einer Studie des Wiener Wirtschafts-Instituts Wifo: Denn gemessen an den unselbstständig Beschäftigten in hochdigitalisierten Branchen besticht nur der Arbeitsmarkt-Bezirk Salzburg-Umgebung mit 22,7 Prozent. Der Bezirk Hallein verzeichnet zumindest 16,3 Prozent. Das Innergebirg hinkt hingegen hinterher: Zell am See mit 10,7 Prozent, Bischofshofen mit 11,1 Prozent und Tamsweg mit 11,6 Prozent. Zum Vergleich: Im Bezirk Steyr sind es 34,5 Prozent, im steirischen Deutschlandsberg 25,4 Prozent.