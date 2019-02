Litauer brach Autos auf und stahl LED-Scheinwerfer

Der Mann (28) aus Litauen hatte im September des Vorjahres bei einem Autohändler in der Mozartstadt bei zehn Pkw die Seitenscheiben eingeschlagen. So konnte er hineingreifen und von innen die Motorhaube entriegeln. In der Folge baute der Mann die 20 Front-LED-Scheinwerfer aus und machte sich damit aus dem Staub. Tage später schlug er in Oberösterreich zu. Dort hinterließ er DNA-Spuren. Die führten schließlich zu dem vorgemerkten Litauer. Bereits im Oktober wurde der Mann in seiner Heimat festgenommen. Nun sitzt er in Wels ein. Er ist geständig. Der Schaden allein in Salzburg beläuft sich auf 200.000 Euro.