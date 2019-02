Abteilungsinspektor Jürgen Kruckenfellner (36)

Jürgen Kruckenfellner kam 2004 - nach der HAK-Matura und einem Praktikum bei einem Leichenbestatter -zur Polizei.Warum er sich mit der Drogenszene beschäftigt?Auslöser war einJugendlicher in der Nähe seiner ersten Dienststelle. „Er war an sich ein netter Bub, rutschte aber immer weiter ab“, erklärt der 36-Jährige.„Mir tun die Angehörigen leid, sie waren verzweifelt.“ DerWiener ist durch und durch Sportler. Ultra-Marathons, Schitouren und Bergläufe gehören zu seinen Hobbys. In seiner Inspektion ist er Sportwart, Sportinstruktor und Fahrradausbildner. „Die Siegertrophäe käme sicher ins Wachzimmer. Als Dank an meine Kollegen.“