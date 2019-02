Mit Mehr als 100 km/h durch eine 30er-Zone gerast

Erlaubt sind am Kai nur 30 km/h. Eine Polizeistreife konnte den Tempobolzer stoppen. Der junge Mann gab zu seiner Verteidigung an, er habe den PS-starken Wagen endlich einmal austesten müssen. Er ist den Führerschein für sechs Wochen los. Zudem droht ihm eine Geldstrafe in der Höhe zwischen 2000 und 3000 Euro.