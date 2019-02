Heinz Schaden: „Es wird eine Richtungs-Wahl!“

Ich habe das in meiner Amtszeit eindeutig abgelehnt und im Sommer 2016 Freund und Feind damit überrascht. Ich habe damals Willi Rehberg als Stadtbahn-Beauftragten gebeten, das durchzurechnen. Er steht wirklich nicht im Verdacht, ein Sozialdemokrat zu sein und Gefälligkeitsgutachten zu erstellen, sondern ist ein Zahlenmensch. Ich habe mich auch bei den Wiener Linien erkundigt. Dort wurde mir erklärt, unter einer Million Menschen als Einzugsbereich ist das völliger Unfug. Es gibt einfach zu wenige Passagiere für eine notwendige Takt-Dichte. Alle halbe Stunde eine U-Bahn, ist sinnlos. Oder stellen Sie sich vor, sie leben in Lehen und wollen zum Mirabellplatz: Sie werden nie mit dem Bus zum Bahnhof fahren und dann eine Station mit der U-Bahn. Wenn ich den aktuellen Wahlkampf verfolge, höre ich auch schon mehr Akzente in Richtung Ausbau der bestehenden Verkehrssysteme – sprich: Obus und Bus. Wir brauchen dichtere Intervalle in der Stadt und mehr Verbindungen ins Umland, so wie es jetzt zum Teil schon Praxis ist.