Wetter bleibt frühlingshaft mild: Bis zu 15 Grad!

Die Höhenströmung dreht am Freitag dann auf Nordost und eingelagerte Störungszonen bringen im Norden und Osten dichte Wolken und Regenschauer. Die Schneefallgrenze liegt anfangs um 1000 Meter, am Nachmittag zwischen 600 und 900 Metern Seehöhe. Im Laufe des Nachmittags setzt sich von Nordosten her wieder der Sonnenschein durch. Weiter im Westen und im Süden ist es freundlicher, Wolkenfelder ziehen aber auch hier durch. Der Wind bläst im Osten und auf den Bergen lebhaft bis kräftig aus Nord. In der Früh wird mit minus zwei bis plus fünf Grad gerechnet, die Tageshöchsttemperaturen liegen dann nur noch bei fünf bis zehn Grad.