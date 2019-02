Gefährlicher Pistenspaß: zwei Snowboarder verletzt

Unfall am „Mistplatz“

Ein 32-jähriger Snowboarder aus Gmunden fuhr am 16. Februar 2019 in der Freeride-Arena am Krippenstein in die Variante „Angeralm“ ein. Gegen 12.30 Uhr rutschte er im Bereich des sogenannten „Mistplatzes“ mit dem Snowboard über eine drei bis fünf Meter hohe und vereiste Steilstufe hinunter und zog sich dabei eine Rückenverletzung unbestimmten Grades zu.