Stau auf der Tauernautobahn

Wegen des Urlauberschichtwechsels kam es auf allen Routen in die Salzburger Wintersportgebiete zu Blechlawinen. Bis zur Mittagszeit lösten sich die Staus aber überall auf. Am Wochenende haben für 350.000 Schüler in der Steiermark und Oberösterreich die Ferien begonnen, deswegen das massive Verkehrsaufkommen.