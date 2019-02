Neumarkt freut sich über neue Kommandantin

Sie ist nach Sonja Fersterer, die seit Mai 2018 Kommandantin der Polizei-Inspektion Saalbach ist, erst die zweite weibliche Leiterin einer Polizei-Inspektion: Yvonne Lichtmannegger (32), gebürtige Vorarlbergerin, war fünf Jahre in Salzburg-Lehen tätig. Neumarkts Bürgermeister Adolf Rieger: „Ich freue mich sehr, eine so kompetente Frau in dieser verantwortungsvollen Position zu sehen. Wir haben hier eine hohe Lebensqualität, da gehört die Sicherheit dazu.“ Ursprünglich hätte ein Stellvertreter einer Flachgauer Inspektion hier Chef werden sollen. Er steht im Verdacht, Strafgelder in die eigene Tasche abgezweigt zu haben und wurde suspendiert.