Neues Gewerbegebiet soll Orts-Zentrum aufpeppen

Ebenau geht genau den anderen Weg

Viele Gemeinden versuchen Betriebe an den Rändern oder gar außerhalb anzusiedeln. Ebenau geht jetzt den umgekehrten Weg. Mitverantwortlich ist Fritz Brucker. Er war mit seiner Glaser-Firma bis 1999 am Standort, wich aus Platzmangel dann ins Wiestal aus und möchte jetzt Unternehmer für den Platz begeistern. „Es ist ideal für kleinere Firmen oder Jungunternehmer“, sagt Brucker und fügt an: „Es sind Arbeitsflächen im Grünen, daher auch ideal für Kreative.“