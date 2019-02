Herr Wang prägt Wahlkampf in der Gemeinde Krispl

Es ist eine eher trübe Stimmung, die sich in den heurigen Salzburger Semesterferien in der Gemeinde Krispl darbietet: Statt Skifahrern tragen die Skilifte in der Gaißau nur Schnee. Und das könnte auch nächste Wintersaison so sein, sollte der Mehrheits-Eigentümer der Bergbahnen, der chinesische Schmuckhändler Zhonghui Wang, nicht die Pachtverträge mit den Grundeigentümern verlängern (wir berichteten).