Baustellen-Streit in der Judengasse

Mit den ersten Sonnenstrahlen erwachen auch die Baumaschinen aus dem Winterschlaf. In der Mozartstadt wird gegraben, was die Muskeln der Arbeiter hergeben. Nicht so in der Judengasse. Dort herrscht Stillstand. Politiker behaupten, von den einstigen Pflaster-Plänen der Ex-Baustadträtin nichts mehr zu wissen.