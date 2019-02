Sichergestellt: Drogen im Wert von 80.000 Euro

Diese Einsätze haben es in sich: Drogen im Wert von 80.000 Euro kann das Bundeskriminalamt in einer Wohnung sicherstellen. Um den Wohnraum zu stürmen wurde die Sondereinheit WEGA angefordert. Beim Zugriff treffen die Beamten auf mehrere Suchtgift-Händler. In St. Johann in Salzburg wird die Flugrettung Martin zu einem vermuteten Herzinfarkt nach Werfenweng gerufen. Durch enorme Herzrhythmusstörungen muss der Patient ins Spital gebracht werden. Doch durch die Wetterlage und die Uhrzeit wird dies schwerer als gedacht. „Einsatz live“ zeigt spannende Szenen. City4U hat die Vorschau: