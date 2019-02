Trotz Frühlingssonne: Villach sperrt Wege

Auch wenn die Sonne tagsüber für ordentliche Frühlingstemperaturen sorgt, regiert in einigen Teilen von Villach noch der Winter: In Parkanlagen und entlang der Drau vereisen die Wege in der Nacht. In den kommenden Tagen ist jedoch mit Temperaturen von mehr als 10 Grad Celsius zu rechnen, das Wasser wird weiter schmelzen.