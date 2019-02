Bewirb dich jetzt: Vom Lehrling zum CEO!

Lust auf eine Lehre bei FACC bekommen?

HIER (oder gleich unten) kannst du loslegen und ein kurzes, kreatives Motivationsvideo hochladen (gerne auch per Handy!). Erzähle uns, warum genau DU der geeignete Kandidat für eine Lehrstelle bei FACC bist, welche beruflichen Ziele du hast und wie du deine Persönlichkeit beschreiben würdest.



Auf die besten zwölf BewerberInnen warten die FACC-Schnuppertage!

Vom 15.-19.04.2019 (Osterferien) darfst du in den Lehrlings- und Arbeitsalltag in Ried im Innkreis schnuppern, dich spannenden Challenges stellen und vielleicht auch eine Hauptrolle in einer krone.tv-Produktion einnehmen. Dabei entstehen dir und deinen Eltern natürlich keinerlei Kosten. FACC übernimmt Anreise, Nächtigung und Verköstigung - alle BewerberInnen können sich also voll und ganz auf ihren Auftritt konzentrieren! Top: Neben der Chance auf eine fixe Lehrstelle winkt auch ein Flug in die Schwerelosigkeit mit einem Zero-G-Flug!



Mehr Infos auf www.krone.at/facc!