Magistrat verteilte unbekümmert Sicherheits-Infos

In seinem neuesten Bericht unter dem Titel „Planung von baulicher Sicherheitsinfrastruktur im öffentlichen Raum in Wien“ übt der Rechnungshof scharfe Kritik an der Stadt, was die Weitergabe von heiklen Daten betrifft. So seien „zum Teil sicherheitsrelevante Informationen an einen breiten Empfängerkreis“ verteilt worden. Bestätigt wurden am Freitag auch die Kosten für die Anti-Terror-Poller beim Bundeskanzleramt und bei der Präsidentschaftskanzlei: 799.000 Euro wurden für die 59 Poller - die „teuerste Variante“ - bezahlt.