„Björn Eichenwicht“: Der kleine Held aus dem Wald

Comics und Kinder, das ergibt Sinn. Das erinnert an Mickey Maus und Lucky Luke und all die anderen Geschichten, die man schnell mal am Kiosk findet. Was aber darunter verborgen bleibt, sind Geschichten die bewegen, die unterhalten und verzaubern. Comics wie aus der Feder von Luke Pearson, der die Abenteuer des kleinen Mädchens Hilda (Anm. d. Red.: Das aufgeweckte Mädchen hat mittlerweile sogar ihre eigene Netflix-Serie bekommen.) erfunden hat und nun eben auch die Welt von Björn Eichenwicht.



Die Geschichte ist rasch erzählt, in Großeichingen mitten im immergrünen Wald leben die Eichenwichte. Unter Ihnen ist unser Hauptcharakter: Björn. Er ist aufgeweckt, wenn auch etwas schlampig, aber allen voran ist er voller Tatendrang und Mut. Als nun der Erzfeind der Eichenwichte, ein riesiges Eichhörnchen mit dem Namen Grauhorn, sich an dem Vorrat der Eicheln zu schaffen macht, zieht Björn sofort ins Abenteuer. Wie es sich für einen Ritter gehört, der jeden Tag brav seinen Wurzelbrei isst. Und das schafft er nicht alleine, dafür braucht er die Hilfe seiner Leser. Es geht über Leiter, Treppen, durch einen riesigen Tunnel. Blätter wollen identifziert werden und Rechenbeispiele gelöst werden. Ein Activity-Comic, wie er im Buche steht. Untermalt mit viel Humor und liebenswerten Charakteren.