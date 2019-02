„Die Mumins“ - Ein Spaß für die ganze Familie

Es beginnt mit der Anzeige in einer Zeitung. Ein Posten für einen Leuchtturmwärter ist frei. Weit draußen am Meer, auf einer kleinen Insel, immerzu den Gezeiten ausgesetzt. „Kennst du dich eigentlich mit Leuchttürmen aus, Papa?“ fragt der kleine Mumin, einer der weißen Trolle und einer der Hauptprotagonisten und erhält als Antwort vom Muminvater ein beruhigendes, schwärmendes: „Nein, aber ich fand ihr Blinken schon immer unwiderstehlich.“ Erstmal auf der Insel angekommen fühlt sich die Muminmutter, ein herzlicher Charakter, bald seltsam alleine. Während der Muminvater drauf und dran ist einem Bohemian gleich ein Leben voller Abenteuer, Stürme und erzählenswerter Geschichten zu erleben - so sehnt sich die Mutter von Anfang an nach Hause zurück. So sehr, das sie aus Erdresten ihres alten Gartens beginnt neue Pflanzen zu ziehen.



Von Naturkatastrophen und dem Weg nach Hause

Die Kernfamilie der Mumintrolle wird im Laufe der Geschichte immer vielfältiger. Den kleinen, runden Trollen folgen schon bald die borstigen Gespenster vor der Tür, aber auch rastlose Wanderer wie der Schnupferich, die gütige Tooticki und das heimlichtuerische Paar Tofsla und Vifsla. Die Abenteuer in denen sich diese bunten Figuren, die ursprünglich in Strips in der Zeitung erschienen, wiederfinden sind wie die damaligen Kinderbücher aufgebaut. Es geht um die Familie, um Rituale, um Kinder die Erwachsen werden wollen und um Häuser die einmal zum Bersten voll und dann wieder zum Gähnen leer sind. Manchmal bedroht ein Komet das friedliche Tal der Mumins, manchmal eine Überschwemmung oder es sind innere Konflikte, die die kleine Familie bedrohen. Die süßen, leicht unheimlichen Kindergeschichten stellen sehr tiefe, philosophische Fragen und präsentieren ambivalente Anker für unsere Imagination.