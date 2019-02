Auf Bekannte eingestochen - Prozess in Linz

Mehrere Stichwunden

Der Betroffene soll einen 35-Jährigen daheim in Linz besucht haben. Beide nahmen Drogen und legten sich nieder. Ein ebenfalls in der Wohnung anwesender 40-Jähriger ging in die Küche, um Essen zuzubereiten. Plötzlich wachte der 29-Jährige auf und nahm an, von den anderen im Schlaf bestohlen worden zu sein. Er soll ein Klappmesser gezogen und auf sie eingestochen haben. Der 35-Jähriger erlitt vier Stichwunden im Hals-und Kopfbereich, der andere wurde am linken Unterarm verletzt.