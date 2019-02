Fans beleidigt? La Liga fordert Sperre für Bale

Der walisische Superstar, der in der 74. Minute den Endstand erzielt hatte, ließ sich am Ende des Jubels zu einer möglicherweise folgenschweren Geste hinreißen: Er schlug sich mit der linken Hand in die angewinkelte rechte Armbeuge - eine Geste, die - vor allem mit ausgestrecktem Mittelfinger - weitverbreitet als Beleidigung gewertet wird (siehe Video oben ab Minute 4:10). Beim 101-Millionen-Euro-Mann war der Mittelfinger allerdings nicht dabei.