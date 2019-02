Bär und Treiber sind endlich im Fasnachtshimmel

„Tears of happiness“ hieß der Siegersong von Michael Tschuggnall in der Casting-Show „Starmania“, der vor über zehn Jahren die Zuschauerherzen eroberte. Während beim „Tschuggi“ (natürlich) ein Mädchen Auslöser der Tränen des Glücks war, war es bei Markus Falbesoner eine Nummer in der Nassereither Fasnachtsversammlung am Dreikönigstag. Eine Losnummer, die für ihn das Tor in den Fasnachtshimmel öffnete.