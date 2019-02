Gewinnen Sie Jahreskarten für die Grazer-Linien!

Ein ganzes Jahr lang wird die „Krone“-Kunst-Bim in Graz unterwegs sein. Sie ist nicht nur schön anzuschauen, sondern soll auch zum Mitmachen einladen: Denn in der Bim kann man einen Platz in der Redaktion der „Steirerkrone“ einnehmen: Die Sitze tragen Aufschriften wie Sport-Reporter, Chefredakteur oder Kultur-Kritiker. Posieren Sie mit der Kunst-Bim der „Krone“ oder steigen ein und nehmen auf einem der Redaktions-Sitze Platz. Die originellsten Selfies werden in der Steirerkrone veröffentlicht! Top: Zwei Gewinner dürfen sich für das beste Selfie über eine Jahreskarte für die Grazer-LInien im Wert von jeweils 265 Euro freuen!