Die Rückkehr in die Messe-Gastro

Ein Quereinsteiger aus der Hochseeschifffahrt

Jetzt also wieder Andreas Birngruber. „Es hat mich nie ganz losgelassen“, gesteht der umtriebige Gastronom. Der sich in der Zwischenzeit einen beachtlichen Ruf erarbeitet hat. Nach dem damaligen Aus beim Messezentrum, gründete der selbst ernannte Quereinsteiger, der jahrelang für die Hochseeschifffahrt arbeitete, seine „Chef Partie“. Schon damals der Fokus auf Catering, unter anderem im Ferry Porsche Congress Center in Zell am See oder in der Inselhalle Lindau. „Die Nobelpreisträger-Tagung war mein großes Ziel“, lächelt Birngruber. Seit zwei Jahren darf er dort das Catering machen.