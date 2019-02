Das „freshe“ City4U Wochenend-Horoskop

In der Arbeit oder an der Uni läuft es nicht so gut. Produktivität wird bei dir klein geschrieben - was übrigens nicht den Rechtschreibregeln entspricht. Setz dich einmal in Ruhe hin und denke darüber nach, ob es Zeit für eine Veränderung ist. Und ich rede nicht davon, den Pegel am Wochenende von 1,0 auf 1,9 zu heben.