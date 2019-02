Auf Autobahn: Brand im Inneren eines Lkw-Anhängers

Der 43-Jährige war mit dem Lkw gegen 9.10 Uhr auf der A12 von Jenbach kommend in Richtung Brenner unterwegs, als er im Rückspiegel plötzlich Rauch bemerkte. „Der Fahrer hielt das Fahrzeug schließlich sofort bei einem Parkplatz in Ampass an. Beim Öffnen der Ladefläche stellte der 43-Jährige fest, dass es aus unbekannter Ursache zu einem Schwelbrand im Bereich der Isolierverkleidung gekommen war“, heißt es seitens der Polizei.