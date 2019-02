Strafverfügung für Nudelfirma, weil Kochzeit fehlt

Das war aber nicht der einzige „Verstoß“, der in dem Schreiben der Bezirkshauptmannschaft Villach gerügt wurde. Einerseits hatte das Unternehmen angegeben, dass pro Kilogramm Nudeln vier Eier enthalten sind, was 20 Prozent entspreche. Hier hält die Behörde fest, dass die Angaben „ausschließlich in Prozent“ anzugeben seien. Das Mindesthaltbarkeitsdatum und ein Hinweis zur Aufbewahrung („Bei Raumtemperatur trocken und lichtgeschützt lagern“) seien außerdem „nicht in unmittelbarer Nähe zueinander“ angebracht - die Nudelfabrik präsentierte auf Facebook ein Foto einer Verpackung, wo diese beiden Hinweise durch die Chargennummer und den Strichcode getrennt sind.