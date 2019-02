Siege für Salzburgs Speed-Asse

Die Formkurve zeigt bei Christopher Neumayer aus Radstadt klar nach oben. Nach Platz drei beim Super-G in Zauchensee und Platz zwei bei der Abfahrt in Wengen gelang dem 26-Jährigen nun sein erster Europacup-Sieg in der laufenden Saison. Nach Platz vier in der Kombination setzte sich der Salzburger in der Spezial-Abfahrt in Sarntal (Italien) durch, siegte 35 Hundertstel vor dem Niederösterreicher Christoph Krenn. Dritter wurde der Italiener Cazzaniga (+0,37). In der Gesamtwertung macht der Pongauer damit einen großen Sprung nach vorne, rangiert nun mit 220 Punkten auf dem dritten Platz. Führender der Abfahrtswertung ist der Schweizer Nils Mani, der nach Rang neun bei 315 Zählern hält. Im Gesamteuropacup liegt Neumayer mit 356 Punkten direkt hinter Mani auf Platz sechs.